Палмер и Санчо – в основе «Челси» на матч против «Ноттингема»

В воскресенье вечером «Челси» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Рулевой лондонской команды Энцо Мареска включил в стартовый состав таких футболистов:

Санчо, Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Энцо Фернандес, Мадуэке, Палмер, Санчо, Джексон.

Матч Премьер-лиги между «Челси» и «Ноттингем Форест» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Стэмфорд Бридж» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.