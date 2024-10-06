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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Палмер и Санчо – в основе «Челси» на матч против «Ноттингема»

06 Октября 2024 • 14:53 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
1 1.53 X 4.60 2 6.00
Через 0 ч. 32 мин.

В воскресенье вечером «Челси» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Рулевой лондонской команды Энцо Мареска включил в стартовый состав таких футболистов:

Санчо, Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Энцо Фернандес, Мадуэке, Палмер, Санчо, Джексон.

Матч Премьер-лиги между «Челси» и «Ноттингем Форест» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Стэмфорд Бридж» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Челси

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ЧЕЛСИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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