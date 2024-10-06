Тен Хаг выбрал состав «Манчестер Юнайтед» на судьбоносный матч в Бирмингеме

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Премьер-лиги Англии против «Астон Виллы». Поговаривают, что в случае плохого результата Эрик тен Хаг может покинуть пост рулевого «красных дьяволов». Нидерландский специалист выбрал на судьбоносный матч такой стартовый состав:

Онана, Мазрауи, Магуайр, Эванс, Далот, Майну, Эриксен, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хёйлунн.

Матч между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.