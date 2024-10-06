Хендерсон может вернуться из «Аякса» в АПЛ

Английский хавбек Джордан Хендерсон, ныне выступающий за амстердамский «Аякс», может вернуться на туманный Альбион. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, полузащитник пользуется спросом среди клубов Премьер-лиги. Также есть варианты аренды в ведущих командах Чемпионшипа.

Напомним, что экс-футболист «Ливерпуля» переехал в Нидерланды в январе текущего года. Джордан подписал трудовое соглашение до лета 2026 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в четыре миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов он провел четыре встречи и сделал голевую передачу.