«Реал» может купить звёздного игрока уже зимой – названо имя

Дани Карвахаль получил серьёзную травму и точно не вернётся в строй до конца сезона 2024/2025. Ситуация вынуждает «Реал» выходить на зимний трансферный рынок, ведь сейчас у мадридцев есть только один игрок, способный действовать справа в обороне, - Лукас Васкес.

Как сообщает испанское издание Sport, «Реал» в зимнее окно может подписать Трента Александер-Арнольда. Действующий контракт звезды «Ливерпуля» истекает летом, и если соглашение не будет продлено, то мерсисайдцам выгодно продать Трента зимой, чтобы хоть что-то заработать.

Поспособствовать трансферу 25-летнего Александер-Арнольда может Джуд Беллингем – футболисты находятся в хороших отношениях.