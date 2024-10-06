Магуайр защитил тренера «Манчестер Юнайтед» тен Хага

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг находится под серьёзным давлением из-за плохих результатов команды. Впрочем, защитник «красных дьяволов» Гарри Магуайр встал на защиту нидерландского специалиста.

«Будучи футболистом, легко смотреть вокруг и обвинять других людей, кого-то из партнёров, штаб или тактику. Но нужно смотреть на себя. Мы те, кто выходит на поле. Мы те, что должен защищаться. Мы должны взять на себя ответственность», - цитирует Магуайра ESPN.

Ранее появлялась информация о том, что Эрик тен Хаг может быть уволен в случае гостевого поражения от «Астон Виллы».