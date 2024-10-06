Магуайр: «Мы можем обыграть любого, но…»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался перед гостевым матчем Премьер-лиги против «Астон Виллы». По словам футболиста, «красные дьяволы» могут обыграть любого соперника.

«Это мой шестой сезон. Я знаю, что когда ты проходишь через трудные моменты, все на тебя наваливаются. За последние пару сезонов мы с нашим тренером доказали, что можем обыграть любого, когда играем на своём уровне. Но проблема в стабильности – нам нужно начать её показывать», - цитирует Магуайра портал Goal.

Матч между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.