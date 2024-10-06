Игрок «Ливерпуля» Макаллистер высказался после травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер был заменён в перерыве субботнего матча Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». После игры аргентинский футболист сделал публикацию в социальных сетях.

«Команда одержала отличную победу, такие моменты делают нас сильнее! Я почувствовал небольшой дискомфорт во время игры, но это не остановит меня. Теперь я полностью сосредоточен на будущем», - написал Макаллистер.

Напомним, что «Ливерпуль» победил в гостях у «Кристал Пэлас» с минимальным счётом 1:0. Команда Арне Слота располагается на первой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.