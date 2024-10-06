Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Ливерпуля» Макаллистер высказался после травмы

06 Октября 2024 • 12:46 Комментировать
Кристал Пэлас
0:1
Ливерпуль

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер был заменён в перерыве субботнего матча Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». После игры аргентинский футболист сделал публикацию в социальных сетях.

«Команда одержала отличную победу, такие моменты делают нас сильнее! Я почувствовал небольшой дискомфорт во время игры, но это не остановит меня. Теперь я полностью сосредоточен на будущем», - написал Макаллистер.

Напомним, что «Ливерпуль» победил в гостях у «Кристал Пэлас» с минимальным счётом 1:0. Команда Арне Слота располагается на первой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алексис Макаллистер

Новости по матчу

05 Октября
21:41
Слот установил рекорд «Ливерпуля»
19:24
Слот дал комментарий о состоянии Макаллистера
19:20
Слот высказался о травме Алиссона
16:31
«Ливерпуль» скромно одолел «Кристал Пэлас» и ушёл в отрыв в Премьер-лиге
16:30
«Ливерпуль» снова потерял Алиссона
14:09
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
13:33
Салах – в основе «Ливерпуля» на матч АПЛ против «Кристал Пэлас»
07:05
Три английских топ-клуба претендуют на Адейеми
05:43
Собослаи назвал ключевую разницу между футболом Клоппа и Слота
02:22
Кристал Пэлас - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
04 Октября
23:36
Подписание Салаха – не приоритет для «ПСЖ»
19:08
«Ливерпуль» готов продать Эндо
17:27
Гласнер рассказал, что нужно команде в матче АПЛ с «Ливерпулем»
17:17
Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал об отношении к матчам АПЛ в 12:30
13:58
Слот высказался о конкуренции нападающих «Ливерпуля»
13:47
Слот высказался о раннем матче субботы: «Часть работы в топ-клубе»
13:34
Слот высказался о состоянии Кьезы 1
13:17
Надёжный прогноз и ставка на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль АПЛ — 5 октября 2024
12:41
Назван лучший игрок «Ливерпуля» в XXI веке: Салах – второй, Хаби Алонсо – лишь 11-й
03 Октября
23:14
«Реал» связался с представителями звезды «Ливерпуля»
22:42
Ставка и прогноз на точный счёт матча Кристал Пэлас – Ливерпуль чемпионата Англии — 5 октября 2024
10:04
Слот прокомментировал игру Гравенберха против «Болоньи»
02 Октября
17:10
Защитник «Севильи» интересен «Ливерпулю»
10:32
«Ливерпуль» готов побороться за центрального защитника «Эвертона»
01 Октября
14:57
«Реал» готов продать своего опорника в «Ливерпуль» 1
00:43
Ван Дейк назвал «Ливерпулю» требование по новому контракту
30 Сентября
17:22
Каррагер: «Мне кажется, что Салах не хочет в Саудовскую Аравию»
02:20
«Бавария» может заменить Нойера звёздным вратарём из АПЛ
00:05
«Ньюкасл» сохраняет интерес к защитнику «Ливерпуля»
29 Сентября
22:53
Харгривз: «Гравенберх великолепен, но «Ливерпулю» нужен опорник»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил Роналду определился с клубом, Фергюсон выбрал тренера «МЮ», Моуринью вернётся в АПЛ, а Холанн выбирает из трёх команд – в главных слухах недели Стало известно, где может продолжить карьеру Погба Определены финалисты чемпионата мира по футзалу «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича Стало известно, когда решится будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед» Сборная Германии потеряла Мусиалу
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона»
Спортивные новости
Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.10.24 в 16:00
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.04 3.85 3.15
Видео
06.10.24 в 16:00
Челси Челси
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.47 4.40 6.00
Видео
06.10.24 в 18:30
Брайтон Брайтон
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.60 3.80 2.38
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Октября
12:51 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Мы можем обыграть любого, но…»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» Макаллистер высказался после травмы
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» примет меры после инцидента с бойцом Макгрегором
12:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сразятся за нападающего - известно имя
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» поборются за украинского футболиста
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 50 млн евро за игрока «Астон Виллы»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший футболист Англии 2000-х: Лэмпард – второй, Джеррард - третий
11:29 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны тен Хагом – названы две причины 1
11:17 · Англия. Премьер-лига
Салах и ван Дейк могут уйти из «Ливерпуля» в один клуб
10:56 · Англия. Премьер-лига
Нико Уильямса хотят купить два английских суперклуба
10:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может сегодня уволить тен Хага – названо условие
03:31 · Англия. Премьер-лига
Доку оценил свою игру в текущем сезоне
03:01 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт: «Надеюсь, наконец-то смогу подольше поработать с одним тренером»
02:34 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» определилась с ценником Дурана, на которого претендует «Челси» слухи
01:48 · Англия. Премьер-лига
Риччи – об интересе «Манчестер Сити»: «Это приятно, но не стоит зацикливаться»
01:01 · Англия. Премьер-лига
Хави может заменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед» слухи
05 Октября
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» начал работу над подписанием игрока сборной Англии слухи
23:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» – второй клуб с 400 домашними победами в Премьер-лиге
23:21 · Англия. Премьер-лига
Кайседо назвал свою долгосрочную цель в «Челси»
23:05 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Родри – лучший игрок в мире, его трудно заменить кем-то одним»
22:36 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой опасается статуса «предателя тен Хага»
21:51 · Англия. Премьер-лига
Сака – с отрывом лучший в АПЛ по созданным явным голевым моментам
21:41 · Англия. Премьер-лига
Слот установил рекорд «Ливерпуля»
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» отбил все атаки «Ньюкасла»
21:25 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о волевой победе «Арсенала»
Все новости