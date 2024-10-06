«Арсенал» примет меры после инцидента с бойцом Макгрегором

После матча Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» (2:0) на поле стадиона «Эмирейтс» вышел известный боец UFC Конор Макгрегор. Он пообщался с футболистами, погонял мяч и даже напугал Букайо Саку.

В «Арсенале» после странных выходок Макгрегора провели внутреннее расследование. Лондонский клуб изменит протоколы безопасности, чтобы подобных ситуаций больше не было, пишет The Times. Попытка Макгрегора вступить в бой с Сакой взволновала тренера «канониров» Микеля Артету, хоть это была и шутка.

Более того, «Арсенал» хочет дистанцироваться от фамилии Макгрегора, учитывая его скандальное прошлое.