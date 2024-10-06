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«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сразятся за нападающего - известно имя

06 Октября 2024 • 12:15 Комментировать

Форвард Омар Мармуш, правами на которого владеет немецкий «Айнтрахт», может переехать на туманный Альбион. Об этом рапортует Caught Offside.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере 25-летнего футболиста проявляют лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм». Потенциальные покупатели попробуют подписать египтянина в январское трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Мармуш поучаствовал в восьми поединках, в которых забил семь мячей и отдал пять голевых передач.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Айнтрахт Франкфурт Омар Мармуш ещё теги
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