«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сразятся за нападающего - известно имя

Форвард Омар Мармуш, правами на которого владеет немецкий «Айнтрахт», может переехать на туманный Альбион. Об этом рапортует Caught Offside.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере 25-летнего футболиста проявляют лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм». Потенциальные покупатели попробуют подписать египтянина в январское трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Мармуш поучаствовал в восьми поединках, в которых забил семь мячей и отдал пять голевых передач.