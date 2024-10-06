«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» поборются за украинского футболиста

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проявляют интерес к полузащитнику «Шахтёра» и национальной сборной Украины Георгию Судакову. Гранды Премьер-лиги поборются за украинца в следующем году. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на портал Fichajes.

22-летний Судаков является одним из лидеров нынешнего «Шахтёра». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 35 миллионов евро.

За первую команду «Шахтёра» Судаков провёл в различных соревнованиях 110 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 23 гола и 19 результативных передач на партнёров.