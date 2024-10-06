«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 50 млн евро за игрока «Астон Виллы»

«Манчестер Юнайтед» изучает варианты по усилению своего состава. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, целью «красных дьяволов» стал защитник Пау Торрес, который представляет «Астон Виллу».

По данным источника, за Торреса «Манчестер Юнайтед» будет готов предложить в районе 50 миллионов евро.

За «Астон Виллу» Пау Торрес выступает с лета 2023 года после трансфера из «Вильярреала». С тех пор защитник провёл 47 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.

Кстати, в воскресенье «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» сыграют друг с другом. Не пропустите текстовую трансляцию.