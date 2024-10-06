Назван лучший футболист Англии 2000-х: Лэмпард – второй, Джеррард - третий

Журналисты портала FourFourTwo представили очередной рейтинг. На этот раз были названы топ-10 лучших английских игроков 2000-х.

Первое место в опубликованном списке занял бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. Вторым стал экс-полузащитник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард, а третьим – бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

В десятку лучших также были включены: Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн, Рио Фердинанд, Джон Терри, Пол Скоулз, Эшли Коул, Гари Невилл.

В текущем сезоне АПЛ лидирует «Ливерпуль», на втором месте идет «Арсенал», а топ-3 замыкает «Манчестер Сити».