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Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны тен Хагом – названы две причины

06 Октября 2024 • 11:29 Комментировать (1)

Часть игроков «Манчестер Юнайтед» недовольна работой наставника команды Эрика тен Хага. Об этом рапортуют журналисты Caught Offside.

Согласно сведениям источника, некоторых футболистов не устраивает то, что нидерландец делает ставку в нападении на своего соотечественника Джошуа Зиркзее, не показывающего хорошую результативность. Кроме того, игроки считают, что специалист мало доверяет аргентинскому вингеру Алехандро Гарначо.

Ранее в прессе сообщалось, что тен Хага могут отправить в отставку в случае поражения от бирмингемской «Астон Виллы». Матч пройдет 6 октября и начнется в 16:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джошуа Зиркзее Алехандро Гарначо ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Bartimeus
06 Октября 2024 в 11:33
А остальные прям клепают голы в каждом матче)
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