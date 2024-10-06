Салах и ван Дейк могут уйти из «Ливерпуля» в один клуб

Действующий контракт нападающего Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Слухи уже давно связывают египтянина с переездом в Саудовскую Аравию. Как сообщает CaughtOffside, переговоры по Салаху уже ведёт клуб «Аль-Ахли».

Источник отмечает, что приоритетом Салаха является продолжение выступлений за «Ливерпуль», хотя игрок не исключает переезд в Саудовскую Аравию.

В то же время «Аль-Ахли» следит за ещё одним статусным игроком «Ливерпуля» - за защитником Виргилом ван Дейком. Саудовский клуб может предложить Салаху и ван Дейку трёхлетние контракты с опцией продления ещё на сезон.