Нико Уильямса хотят купить два английских суперклуба

Вингер сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс имеет варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как стало известно источнику, в подписании 22-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Оба клуба предпримут попытку заполучить испанца летом следующего года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Уильямса в 70 миллионов евро. Срок действующего трудового договора Нико с басками рассчитан до конца июня 2027 года.

В текущем розыгрыше Ла Лиги вингер провел семь поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.