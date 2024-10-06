Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» может сегодня уволить тен Хага – названо условие

06 Октября 2024 • 10:17 Комментировать

Сегодняшний поединок между бирмингемской «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед» может стать последним для наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага. Об этом рапортуют журналисты телеканала ESPN. Тренера могут уволить в случае поражения.

Матч седьмого тура чемпионата Англии «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В преддверии этого поединка «красные дьяволы» набрали семь баллов и располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице. Напомним, что 54-летний специалист занимает пост главного тренера «МЮ» с лета 2022 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 2
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Астон Вилла Эрик тен Хаг ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил Неймар может перейти в испанский суперклуб Определены финалисты чемпионата мира по футзалу Стало известно, где может продолжить карьеру Погба Роналду определился с клубом, Фергюсон выбрал тренера «МЮ», Моуринью вернётся в АПЛ, а Холанн выбирает из трёх команд – в главных слухах недели «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона»
Спортивные новости
Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.10.24 в 16:00
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.04 3.85 3.15
Видео
06.10.24 в 16:00
Челси Челси
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.47 4.40 6.00
Видео
06.10.24 в 18:30
Брайтон Брайтон
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.60 3.80 2.38
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Октября
11:17 · Англия. Премьер-лига
Салах и ван Дейк могут уйти из «Ливерпуля» в один клуб
10:56 · Англия. Премьер-лига
Нико Уильямса хотят купить два английских суперклуба
10:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может сегодня уволить тен Хага – названо условие
03:31 · Англия. Премьер-лига
Доку оценил свою игру в текущем сезоне
03:01 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт: «Надеюсь, наконец-то смогу подольше поработать с одним тренером»
02:34 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» определилась с ценником Дурана, на которого претендует «Челси» слухи
01:48 · Англия. Премьер-лига
Риччи – об интересе «Манчестер Сити»: «Это приятно, но не стоит зацикливаться»
01:01 · Англия. Премьер-лига
Хави может заменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед» слухи
05 Октября
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» начал работу над подписанием игрока сборной Англии слухи
23:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» – второй клуб с 400 домашними победами в Премьер-лиге
23:21 · Англия. Премьер-лига
Кайседо назвал свою долгосрочную цель в «Челси»
23:05 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Родри – лучший игрок в мире, его трудно заменить кем-то одним»
22:36 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой опасается статуса «предателя тен Хага»
21:51 · Англия. Премьер-лига
Сака – с отрывом лучший в АПЛ по созданным явным голевым моментам
21:41 · Англия. Премьер-лига
Слот установил рекорд «Ливерпуля»
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» отбил все атаки «Ньюкасла»
21:25 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о волевой победе «Арсенала»
21:14 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо: «Матч с «Астон Виллой» – ключевой для тен Хага»
21:05 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Адама Траоре было невозможно остановить»
20:46 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель: «Фернандеш не хотел быть капитаном «Манчестер Юнайтед»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Фулхэмом»
19:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не проигрывал в 50 последних домашних матчах
19:33 · Англия. Премьер-лига
Ковачич прокомментировал дубль за «Манчестер Сити»
19:24 · Англия. Премьер-лига
Слот дал комментарий о состоянии Макаллистера
19:20 · Англия. Премьер-лига
Слот высказался о травме Алиссона
Все новости