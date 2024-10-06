«Манчестер Юнайтед» может сегодня уволить тен Хага – названо условие

Сегодняшний поединок между бирмингемской «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед» может стать последним для наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага. Об этом рапортуют журналисты телеканала ESPN. Тренера могут уволить в случае поражения.

Матч седьмого тура чемпионата Англии «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В преддверии этого поединка «красные дьяволы» набрали семь баллов и располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице. Напомним, что 54-летний специалист занимает пост главного тренера «МЮ» с лета 2022 года.