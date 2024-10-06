Доку оценил свою игру в текущем сезоне

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку не в восторге от собственных выступлений на старте кампании.

Бельгиец отметился победным голом в субботнем поединке Премьер-лиги против «Фулхэма» (3:2). Для 22-летнего футболиста этот забитый мяч стал первым в нынешнем розыгрыше чемпионата.

«В начале сезона я не показывал свой лучший уровень, моя форма не была на высоте. В последних играх мне удалось прибавить. Надеюсь, теперь я буду играть всё лучше и лучше – тогда и моя статистика начнёт улучшаться. Вот что мне необходимо», – передаёт пресс-служба «Манчестер Сити» слова Доку.

Следующий матч «горожан» состоится 20 октября – соперником будет «Вулверхэмптон».