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Де Лигт: «Надеюсь, наконец-то смогу подольше поработать с одним тренером»

06 Октября 2024 • 03:01 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
1 2.20 X 3.80 2 3.10
Через 10 ч. 26 мин.

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт вряд ли поддерживает идею увольнения Эрика тен Хага.

Нынешний рулевой «красных дьяволов» может быть отправлен в отставку после предстоящего матча с «Астон Виллой», если команда не добьётся положительного результата.

«За всю мою карьеру мне никогда не доводилось работать с одним тренером на протяжении более чем полутора лет. Надеюсь, это произойдёт теперь, когда в меня верят в «Манчестер Юнайтед», – заявил в разговоре со Sky Sports де Лигт.

Нидерландский центрбек пополнил ряды манкунианцев прошедшим летом, перебравшись из «Баварии». Ранее футболист выступал за «Ювентус» и «Аякс».

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