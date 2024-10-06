Де Лигт: «Надеюсь, наконец-то смогу подольше поработать с одним тренером»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт вряд ли поддерживает идею увольнения Эрика тен Хага.

Нынешний рулевой «красных дьяволов» может быть отправлен в отставку после предстоящего матча с «Астон Виллой», если команда не добьётся положительного результата.

«За всю мою карьеру мне никогда не доводилось работать с одним тренером на протяжении более чем полутора лет. Надеюсь, это произойдёт теперь, когда в меня верят в «Манчестер Юнайтед», – заявил в разговоре со Sky Sports де Лигт.

Нидерландский центрбек пополнил ряды манкунианцев прошедшим летом, перебравшись из «Баварии». Ранее футболист выступал за «Ювентус» и «Аякс».