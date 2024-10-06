«Астон Вилла» определилась с ценником Дурана, на которого претендует «Челси»

Лондонскому «Челси» будет трудно удовлетворить запрос «Астон Виллы» по нападающему Джону Дурану.

20-летний футболист привлёк к себе внимание частыми голами после выхода на замену. Одним из главных претендентов на колумбийца считается «Челси», который проявлял интерес ещё прошедшим летом. По данным журналиста Экрема Конура, «Астон Вилла» потребует от 80 до 85 млн евро за перспективного форварда. Такой ценник вряд ли устроит «синих».

На счету Джона Дурана четыре забитых гола в шести матчах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги – во всех случаях он отличался после появления со скамейки запасных. В Лиге чемпионов игрок поразил ворота «Баварии» (1:0), также выйдя на замену.