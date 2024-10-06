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«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»: Кого тен Хаг выпустит в стартовом составе, чтобы не проиграть и не уволиться

06 Октября 2024 • 09:00 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
1 2.20 X 3.80 2 3.10
Через 4 ч. 26 мин.

В седьмом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Астон Виллой». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» угадывает стартовые составы команд на этот матч.

«Астон Вилла»: Эмилиано Мартинес (вр), Динь, Пау Торрес, Диего Карлос, Конса, Матсен, Тилеманс, Баркли, Филоджин-Байдейс, Роджерс, Уоткинс.

«Манчестер Юнайтед»: Андре Онана (вр), Далот, Лисандро Мартинес, де Лигт, Мазрауи, Эриксен, Угарте, Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Гарначо, Зиркзее.

В старте «Астон Виллы» травмированы защитник Тайрон Мингс, полузащитники Джон Макгинн, Бубакар Камара. Под вопросом у бирмингемской команды хавбеки Амаду Онана и Джакоб Рамси.

В лазарете «Манчестер Юнайтед» находятся защитники Люк Шоу, Лени Йоро, Тирелл Маласиа. Под вопросом участие в предстоящем матче полузащитников Кобби Майну и Мэйсона Маунта.

В прошлом туре чемпионата Англии «Астон Вилла» сыграла вничью с «Ипсвичем» (2:2), а «Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное поражение от «Тоттенхэма» (0:3).

Далее команды провели матчи в рамках еврокубковых турниров. «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы поделил очки с «Порту» (3:3). «Астон Вилла» в Лиге чемпионов одолела мюнхенскую «Баварию» (1:0).

За шесть туров Английской премьер-лиги «Астон Вилла» набрала тринадцать очков (четыре победы, одна ничья, одно поражение). У «МЮ» в активе семь баллов (два выигрыша, одна ничья и три проигрыша).

В связи с неудовлетворительным началом сезона вновь вспыхнули слухи о возможной отставке главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. В прессе вовсю публикуются фамилии кандидатов ему на замену.

Так что предстоящий матч имеет дополнительный подтекст. Не исключено, что теоретическая непобеда «Ман Юнайтед» в Бирмингеме станет последней каплей, после которой тен Хаг будет отправлен в отставку.

Матч «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед» пройдёт сегодня, 6 октября, на «Вилла Парк». Стартовый свисток – в 16:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией можно будет следить здесь.

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Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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