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Риччи – об интересе «Манчестер Сити»: «Это приятно, но не стоит зацикливаться»

06 Октября 2024 • 01:48 Комментировать
Интер Милан
3:2
Торино

Полузащитник «Торино» Самуэле Риччи отреагировал на слухи о возможном переходе в «Манчестер Сити».

Скауты английского гранда посетили субботний матч Серии А, в котором «Торино» уступил «Интеру» (2:3). По имеющимся данным, представители «горожан» наблюдали за Риччи – в нём видят потенциального сменщика Родри, выбывшего из-за травмы до конца сезона.

«Теперь я понимаю, как устроен футбольный мир. Как только ты начинаешь преуспевать, появляются разного рода слухи. 

Послушайте, это приятно, но не стоит слишком зацикливаться. Я знаю, что должен прибавить во многих игровых аспектах. 

Иногда друзья присылают мне статьи [со слухами о переходе], но я предпочитаю концентрироваться на футболе», – сказал в интервью Sky Sport 23-летний хавбек.

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Торино Манчестер Сити Родри Эрнандес Самуэле Риччи ещё теги

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