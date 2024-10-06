Бывший рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес – один из кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Руководство английского гранда занимается поисками вариантов замены Эрику тен Хагу, который может быть уволен уже совсем скоро. Как сообщает Managing Barca, Хави попал в шорт-лист «красных дьяволов». Если верить источнику, совладелец «Юнайтед» Джим Рэтклифф отдаёт предпочтение кандидатуре испанца и попытается убедить его занять должность, если нынешний тренер команды будет отправлен в отставку.

Хави Эрнандес ранее работал в «Барселоне», которую покинул после завершения прошлого сезона.