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«Ливерпуль» начал работу над подписанием игрока сборной Англии слухи

05 Октября 2024 • 23:59 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
20.10 18:30

Атакующий полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе интересен «Ливерпулю».

Главным претендентом на 26-летнего игрока в последнее время назывался «Манчестер Юнайтед», однако «красным дьяволам» придётся выдержать конкуренцию со стороны «Ливерпуля». По информации Football Insider, мерсисайдцы уже начали работу над трансфером звезды «Кристал Пэлас». Переход может состояться летом следующего года.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Эберечи Эзе в 60 млн евро. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги футболист сборной Англии записал себе в актив один забитый мяч, проведя семь поединков.

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