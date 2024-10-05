«Арсенал» – второй клуб с 400 домашними победами в Премьер-лиге

Лондонский «Арсенал» в 400-й раз одержал победу в домашнем матче Английской премьер-лиги.

В субботу команда Микеля Артеты обыграла «Саутгемптон» (3:1), пропустив первой. Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Кай Хаверц, Габриэл Мартинелли и Букайо Сака, поразившие ворота «святых» на 58-й, 68-й и 88-й минутах.

На счету «Арсенала» теперь 400 побед в родных стенах в рамках АПЛ за всю историю, отмечает Squawka. Только один клуб достиг этого показателя раньше «пушкарей» – «Манчестер Юнайтед».

После семи туров нынешнего розыгрыша чемпионата «Арсенал» занимает третью строчку в турнирной таблице с 17 очками, на один балл отставая от «Ливерпуля». «Манчестер Сити» опережает лондонцев лишь из-за большего количества забитых голов.