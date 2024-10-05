Кайседо назвал свою долгосрочную цель в «Челси»

Полузащитник Мойсес Кайседо рассказал, чего хочет добиться в лондонском «Челси».

22-летний футболист проводит свой второй сезон в составе «синих». В августе прошлого года он был куплен у «Брайтона» за 116 млн евро.

«Как я уже говорил, когда перешёл сюда, мне хотелось бы стать легендой «Челси». Такова моя цель, я усердно работаю каждый день для её достижения.

Очень приятно играть с капитанской повязкой, я горжусь этим. Для меня это сбывшаяся мечта, ведь я вырос, поддерживая «Челси». Я благодарен тренеру за доверие», – приводит пресс-служба лондонского клуба слова Кайседо.

В воскресенье «Челси» сыграет на своём поле против «Ноттингем Форест». Матч стартует в 16:00 по московскому времени.