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Кайседо назвал свою долгосрочную цель в «Челси»

05 Октября 2024 • 23:21 Комментировать
Челси
...
Ноттингем Форест
1 1.50 X 4.80 2 6.30
Через 14 ч. 59 мин.

Полузащитник Мойсес Кайседо рассказал, чего хочет добиться в лондонском «Челси».

22-летний футболист проводит свой второй сезон в составе «синих». В августе прошлого года он был куплен у «Брайтона» за 116 млн евро.

«Как я уже говорил, когда перешёл сюда, мне хотелось бы стать легендой «Челси». Такова моя цель, я усердно работаю каждый день для её достижения.

Очень приятно играть с капитанской повязкой, я горжусь этим. Для меня это сбывшаяся мечта, ведь я вырос, поддерживая «Челси». Я благодарен тренеру за доверие», – приводит пресс-служба лондонского клуба слова Кайседо.

В воскресенье «Челси» сыграет на своём поле против «Ноттингем Форест». Матч стартует в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мойсес Кайседо

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