Ковачич: «Родри – лучший игрок в мире, его трудно заменить кем-то одним»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич высказался о необходимости заменить травмированного Родри.

Испанец выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки, полученной в матче против «Арсенала». Вероятным сменщиком – пусть и не прямым – ключевому для системы Хосепа Гвардиолы хавбеку считается Ковачич, чей дубль принёс «горожанам» победу над «Фулхэмом» (3:2).

«Мне нужно заменить Родри. Конечно, нам его не хватает – любой команде не хватало бы такого игрока. Мы надеемся на его скорейшее выздоровление и возвращение, но сейчас нам нужно адаптироваться. У тренера есть множество разных опций, которые могут ротироваться.

Родри – лучший игрок в мире, его трудно заменить индивидуально, поэтому нам нужно решать задачу коллективно», – сказал в беседе с BBC хорват.