Ван Нистелрой опасается статуса «предателя тен Хага»

Руд ван Нистелрой может занять должность временного рулевого «Манчестер Юнайтед», если Эрика тен Хага уволят.

Воскресный поединок против «Астон Виллы» может стать последним для нынешнего главного тренера «красных дьяволов» в клубе – его с высокой вероятностью уволят в случае неудачного выступления. Как информирует журналист Саймон Маллок, ассистенту ван Нистелрою будет предложена роль временного сменщика тен Хага, однако легендарный экс-нападающий опасается, что это будет не очень красиво выглядеть со стороны.

Предположение о том, что ван Нистелрой «подсиживает» своего соотечественника, недавно высказал экс-игрок «Арсенала» Мартин Киоун.