Сака – с отрывом лучший в АПЛ по созданным явным голевым моментам

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака впечатляюще провёл матч против «Саутгемптона» (3:1).

23-летний футболист поучаствовал во всех голах «канониров» в поединке со «святыми» – однажды забил сам и дважды ассистировал. Статистика англичанина могла быть ещё более впечатляющей: он создал для товарищей целых четыре явных голевых момента – больше, чем все остальные участники матча вместе взятые.

Как отмечает Squawka, именно Сака лидирует по общему показателю созданных явных голевых возможностей в текущем розыгрыше Премьер-лиги – 13. Занимающий вторую строчку Коул Палмер («Челси») прилично отстаёт – семь. Третий – Дуайт Макнил («Эвертон») с шестью организованными для одноклубников «большими» шансами.