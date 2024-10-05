Слот установил рекорд «Ливерпуля»

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот установил тренерский рекорд клуба.

В субботу «красные» одолели на выезде «Кристал Пэлас» с минимальным счётом благодаря голу Диогу Жоты, забитому на 9-й минуте. Мерсисайдцы, таким образом, выиграли девять из десяти первых матчей во всех турнирах под руководством Слота. По информации Opta, нидерландец стал первым в истории клуба тренером, которому удалось добиться такого результата.

Арне Слот занял свою должность перед началом текущего сезона, перебравшись из нидерландского «Фейеноорда».

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ после семи туров с 18 набранными очками. Свою единственную осечку в нынешней кампании команда допустила в домашней встрече с «Ноттингем Форест» (0:1).