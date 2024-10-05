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«Эвертон» отбил все атаки «Ньюкасла»

05 Октября 2024 • 21:28 Комментировать
Эвертон
0:0
Ньюкасл

В седьмом туре чемпионата Англии «Ньюкасл» играл первым номером в гостях у «Эвертона».

На 19-й минуте Абдулай Дукуре головой замкнул навес с правого фланга и отправил мяч в сетку, но гол не засчитан - вне игры. У гостей отменный шанс - пенальти под конец тайма. Энтони Гордон пробил в правую часть ворот, а голкипер коленом отвел угрозу.

В середине второй половины удар Доминика Калверта-Льюина с близкого расстояния отразил кипер, на добивание первым успел Идрисса Гуэйе, пробивший с семи метров выше ворот. Мигель Альмирон справа сыграл на подборе и с 15 метров пробил в сетку ворот с внешней стороны. Гордон справа выскочил один на один с голкипером после передачи Альмирона и с восьми метров пробил над перекладиной.

После игры «Ньюкасл» вышел на чистое шестое место, противник - 16-й.

Протокол игры  
Эвертон0:0Ньюкасл
Пикфорд ДжорданГарнер ДжеймсТарковски ДжеймсКин МайклЯнг ЭшлиДукуре АбдулайМангаля Орель 57' (Гуэйе Идрисса ( 57') Харрисон Джек 68' (Ироэгбунам Тим ( 68') Макнил Дуайт  44'Ндиайе ИльманКалверт-Льюин Доминик
Запасные: Бегович АсмирО'Брайен ДжейкГомеш БетуЛиндстрём ЙесперАрмстронг ХаррисонДиксон РоманВиржиния Жоау
Поуп НикТриппьер Киран 71' (Ливраменто Валентино ( 71') Шёр Фабиан  90'Бёрн ДэнХолл Льюис  84'Тонали Сандро 71' (Лонгстафф Шон ( 71') Гимараэс БруноЖоэлинтонМёрфи Джейкоб 69' (Уиллок Джо ( 69') Гордон ЭнтониБарнс Харви 62' (Альмирон Мигель ( 62')
Запасные: Влаходимос ОдиссеасКрафт ЭмильОсула ВильямРадди ДжонКелли Ллойд
05 октября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру,
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