«Эвертон» отбил все атаки «Ньюкасла»

В седьмом туре чемпионата Англии «Ньюкасл» играл первым номером в гостях у «Эвертона».

На 19-й минуте Абдулай Дукуре головой замкнул навес с правого фланга и отправил мяч в сетку, но гол не засчитан - вне игры. У гостей отменный шанс - пенальти под конец тайма. Энтони Гордон пробил в правую часть ворот, а голкипер коленом отвел угрозу.

В середине второй половины удар Доминика Калверта-Льюина с близкого расстояния отразил кипер, на добивание первым успел Идрисса Гуэйе, пробивший с семи метров выше ворот. Мигель Альмирон справа сыграл на подборе и с 15 метров пробил в сетку ворот с внешней стороны. Гордон справа выскочил один на один с голкипером после передачи Альмирона и с восьми метров пробил над перекладиной.

После игры «Ньюкасл» вышел на чистое шестое место, противник - 16-й.