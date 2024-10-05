Артета высказался о волевой победе «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопросы журналистов после выигранного матча против «Саутгемптона» (3:1).

Команды завершили первый тайм без забитых голов, а в начале второй половины «святые» повели в счёте. Хозяева поля, впрочем, быстро отреагировали: Кай Хаверц поразил ворота спустя всего три минуты, а ещё десятью минутами позднее точный удар Габриэля Мартинелли вывел «канониров» вперёд. Точку в игре поставил Букайо Сака, забивший на 88-й.

«Всё прошло более напряжённо, чем мы рассчитывали? Возможно. Первый тайм получился исключительным: мы доминировали, занимали нужные зоны, создавали голевые моменты в позиционных атаках, после стандартов и контратак. Мы были очень хороши – невероятно, что забить так и не удалось.

Второй тайм команда начала небрежно, особенно в первые пять-десять минут. Затем «Саутгемптон» забил, но наша реакция была невероятной. Самообладание, вера, чёткое следование плану», – приводит Football.London слова Артеты.