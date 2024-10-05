Инсайдер Романо: «Матч с «Астон Виллой» – ключевой для тен Хага»

Судьба главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага может решиться в ближайшем матче против «Астон Виллы».

Нидерландскому рулевому грозит увольнение, о чём активно ведутся разговоры после крупного домашнего поражения от «Тоттенхэма» (0:3), которое случилось в прошлом туре. По данным инсайдера Фабрицио Романо, воскресный поединок с «Астон Виллой» действительно крайне важен для тен Хага – итог этой встречи с высокой вероятностью определит будущее специалиста в клубе. Руководители «красных дьяволов» хотят увидеть немедленную реакцию от команды и наставника.

Матч «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед» начнётся в 16:00 по московскому времени.