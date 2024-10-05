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Гвардиола: «Адама Траоре было невозможно остановить»

05 Октября 2024 • 21:05 Комментировать
Манчестер Сити
3:2
Фулхэм

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил игру вингера «Фулхэма» Адама Траоре.

Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 3:2. Траоре не отметился результативными действиями, но, по словам испанского рулевого, представлял серьёзную угрозу.

«Адама Траоре было невозможно остановить. Мы не могли ничего сделать, когда он получал мяч», – приводит City Xtra высказывания Гвардиолы из послематчевого интервью.

Три очка «Манчестер Сити» принесли голы Матео Ковачива, отметившегося дублем, и Жереми Доку. В составе «дачников» отличились Андреас Перейра и Родриго Мунис.

Команда Хосепа Гвардиолы сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» осталось прежним – один балл.

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