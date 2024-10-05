Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шмейхель: «Фернандеш не хотел быть капитаном «Манчестер Юнайтед»

05 Октября 2024 • 20:46 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
1 2.20 X 3.85 2 3.10
Через 18 ч. 9 мин.

Легендарный экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался об игре Бруну Фернандеша.

Капитана «красных дьяволов» часто критикуют в текущем сезоне. Полузащитник был удалён в недавних матчах против «Тоттенхэма» (0:3) и «Порту» (3:3) – ранее он ни разу не получал красную карточку в поединках за «Манчестер Юнайтед».

«Клуб лишил Магуайра капитанской повязки и вынудил Фернандеша взять на себя эту роль. Он этого не хотел. Быть капитаном «Манчестер Юнайтед» – большая ответственность, на тебе сосредоточено огромное внимание. Я думаю, что Бруну предпочёл бы сосредоточиться на своей игре», – приводит A Bola слова Шмейхеля.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель Бруну Фернандеш Гарри Магуайр ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Октября
21:14
Инсайдер Романо: «Матч с «Астон Виллой» – ключевой для тен Хага»
20:46
Шмейхель: «Фернандеш не хотел быть капитаном «Манчестер Юнайтед»
04:53
«Реал» нашёл нового форварда в АПЛ
01:40
Тен Хаг высказался о форме Хёйлунна
00:29
Бруну Фернандеш признался, что разочарован собой
00:15
«Манчестер Юнайтед» давно претендует на Индзаги
04 Октября
22:13
Ставка и прогноз на точный счёт матча Астон Вилла – Манчестер Юнайтед чемпионата Англии — 6 октября 2024
21:27
Бесплатный прогноз и ставка на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед АПЛ — 6 октября 2024
17:08
Тен Хаг отреагировал на слухи об увольнении
16:54
Тен Хаг: Нам нужно время 8
16:37
Эмери не считает «Астон Виллу» фаворитом матча с «Манчестер Юнайтед»
16:33
«Уважаю тен Хага»: Эмери оценил «Манчестер Юнайтед»
12:25
Эмилиано Мартинес: «Хочу выиграть все трофеи с «Астон Виллой»
06:15
В «Манчестер Юнайтед» определились с главным кандидатом на замену тен Хагу 1
05:57
«Ньюкасл» претендует на основного игрока «Манчестер Юнайтед»
03 Октября
23:42
В «Манчестер Юнайтед» есть разочарованные продажей Гринвуда – известна причина 1
22:54
Два топ-клуба следят за Гарначо из «Манчестер Юнайтед»
15:58
Владелец «Манчестер Юнайтед» приедет на матч на фоне слухов о тен Хаге
11:23
«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Магуайром 2
06:18
Тен Хаг рассказал, чего не хватает «Манчестер Юнайтед» 2
02 Октября
23:14
Невилл прокомментировал возможное назначение Саутгейта в «Манчестер Юнайтед»
22:10
«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на ещё одного тренера из АПЛ
16:10
Тен Хаг знает, что две игры определят его судьбу
12:26
Тен Хаг может уйти: Назван фаворит на пост тренера «Манчестер Юнайтед»
11:57
Тен Хаг: «Когда вы тренируете «Манчестер Юнайтед», вас судят строже, чем в других клубах»
01 Октября
20:20
«Манчестер Юнайтед» выиграл апелляцию по удалению Бруну Фернандеша
13:59
Бэйли поделился ожиданиями от матча с «Баварией»
03:48
Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» 3
01:44
Ван Бастен назвал «идиотизмом» трансферы «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге 1
00:54
Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают, что тен Хага уволят 2
00:13
Ван Бастен: «Назовите мне хотя бы одного топ-игрока в «Манчестер Юнайтед» 3
30 Сентября
23:23
Снейдер раскритиковал позицию «Манчестер Юнайтед» по тен Хагу
23:09
Стало известно, насколько вероятно возвращение Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
22:38
Поттер ответил на вопрос о работе в «Манчестер Юнайтед»
13:14
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу
02:39
«Реал» претендует на трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Сборная России в ноябре проведёт два матча – назван соперник Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Тренер «Коламбус Крю»: «Месси – командный игрок, он умеет всё» Левандовски превзошёл Роналду и сравнялся с Месси по средней результативности в Лиге чемпионов Определены финалисты чемпионата мира по футзалу
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
«Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ «Ак Барс» прервал серию из семи побед подряд и уступил «Амуру» в КХЛ Канарейкин отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль Ливерпуль
0
1
4.40 4.10 1.67
Видео
Окончен
Лестер Лестер
Борнмут Борнмут
1
0
2.80 3.65 2.28
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
3
1
1.18 6.80 13.00
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Ипсвич Ипсвич
4
1
1.59 4.30 4.80
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
5
3
2.03 3.60 3.30
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
3
2
1.19 6.60 12.00
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
0
0
4.00 3.75 1.80
Видео
06.10.24 в 16:00
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.04 3.85 3.15
Видео
06.10.24 в 16:00
Челси Челси
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.47 4.40 6.00
Видео
06.10.24 в 18:30
Брайтон Брайтон
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.60 3.80 2.38
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Октября
21:41 · Англия. Премьер-лига
Слот установил рекорд «Ливерпуля»
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» отбил все атаки «Ньюкасла»
21:25 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о волевой победе «Арсенала»
21:14 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо: «Матч с «Астон Виллой» – ключевой для тен Хага»
21:05 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Адама Траоре было невозможно остановить»
20:46 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель: «Фернандеш не хотел быть капитаном «Манчестер Юнайтед»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Фулхэмом»
19:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не проигрывал в 50 последних домашних матчах
19:33 · Англия. Премьер-лига
Ковачич прокомментировал дубль за «Манчестер Сити»
19:24 · Англия. Премьер-лига
Слот дал комментарий о состоянии Макаллистера
19:20 · Англия. Премьер-лига
Слот высказался о травме Алиссона
19:03 · Англия. Премьер-лига
«Лестер», «Вест Хэм» и «Брентфорд» отпраздновали победы
19:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» добыл непростую волевую победу над «Саутгемптоном» 4
18:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» вымучил победу в матче с «Фулхэмом»
16:41 · Англия. Премьер-лига
Артета раскрыл секрет Хаверца
16:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» скромно одолел «Кристал Пэлас» и ушёл в отрыв в Премьер-лиге
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» снова потерял Алиссона
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Саутгемптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
15:52 · Англия. Премьер-лига
Холанн и Грилиш — в составе «Манчестер Сити» на матч с «Фулхэмом»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко: Возможно, завтра последняя игра тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал состав на матч АПЛ против «Саутгемптона»
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
13:59 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Атлетико» поборются за игрока из АПЛ 1
13:33 · Англия. Премьер-лига
Салах – в основе «Ливерпуля» на матч АПЛ против «Кристал Пэлас»
Все новости