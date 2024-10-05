Шмейхель: «Фернандеш не хотел быть капитаном «Манчестер Юнайтед»

Легендарный экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался об игре Бруну Фернандеша.

Капитана «красных дьяволов» часто критикуют в текущем сезоне. Полузащитник был удалён в недавних матчах против «Тоттенхэма» (0:3) и «Порту» (3:3) – ранее он ни разу не получал красную карточку в поединках за «Манчестер Юнайтед».

«Клуб лишил Магуайра капитанской повязки и вынудил Фернандеша взять на себя эту роль. Он этого не хотел. Быть капитаном «Манчестер Юнайтед» – большая ответственность, на тебе сосредоточено огромное внимание. Я думаю, что Бруну предпочёл бы сосредоточиться на своей игре», – приводит A Bola слова Шмейхеля.