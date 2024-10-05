Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре своей команды в матче против «Фулхэма» (3:2).

«Горожане» пропустили первыми на 26-й минуте, но смогли ответить двумя голами Матео Ковачича. В концовке Жереми Доку увеличил преимущество хозяев поля, но последнее слово осталось за «дачниками» – Родриго Мунис установил на табло итоговый результат.

«Это была напряжённая, интенсивная игра. У нас были моменты, у «Фулхэма» были моменты.

Когда «Фулхэм» оборонялся с пятёркой защитников, никто не мог следить за Ковачичем, кроме нападающего. Мы воспользовались этим оружием. Кова был очень, очень хорош.

У нас не было Родри, поэтому требовалось искать альтернативы. Конечно, присутствие Родри важно в таких матчах, но мы здорово справились», – поведал в послематчевом интервью Гвардиола.