«Манчестер Сити» не проигрывал в 50 последних домашних матчах

В субботу «Манчестер Сити» порадовал своих болельщиков домашней победой над «Фулхэмом» (3:2) в матче Премьер-лиги. Как следствие, серия «горожан» без поражений на своём поле достигла 50 игр. На этот факт обращает внимание пресс-служба АПЛ.

«Манчестер Сити» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Ливерпуля» команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на один зачётный балл.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 6 октября, - против «Вулверхэмптона» на выезде.

Отметим, что «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии в четырёх последних сезонах.