Ковачич прокомментировал дубль за «Манчестер Сити»

В субботу «Манчестер Сити» обыграл на своём поле «Фулхэм» со счётом 3:2. Полузащитник Матео Ковачич стал автором дубля. После игры хорватский футболист дал комментарий.

«Дубль? Для меня это многое значит, потому что моя жена беременна. Было здорово забить несколько голов для малыша. Приятно забивать, но самое главное – команда. Мы сегодня победили. В Премьер-лиге не бывает лёгких матчей. Сегодня мы проявили характер. Мы играем каждые три дня, и каждый матч сложен. Мы должны быть в отличной форме каждый день», - сказал Ковачич BBC Radio 5 Live.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.