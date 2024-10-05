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Слот дал комментарий о состоянии Макаллистера

05 Октября 2024 • 19:24 Комментировать
Кристал Пэлас
0:1
Ливерпуль

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал травму полузащитника Алексиса Макаллистера. Аргентинец был заменён в перерыве субботнего матча Премьер-лиги против «Кристал Пэлас».

«Да, Макаллистер был заменён из-за травмы. Насколько она серьёзна, мне сложно судить сейчас. Он сказал, что не считает правильным продолжать игру, потому что ситуация может усугубиться. Но какова точная ситуация, и сможет ли он отправиться в сборную Аргентины, я сейчас сказать не могу», - цитирует Слота ESPN.

«Ливерпуль» в субботу обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 1:0. Мерсисайдцы лидируют в Премьер-лиге.

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