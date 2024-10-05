Слот высказался о травме Алиссона

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о травме вратаря Алиссона. Бразильцу понадобилась замена в субботнем матче Премьер-лиги против «Кристал Пэлас».

«Если такое случается, обычно футболист не едет в сборную. И я не ожидаю, что Алиссон будет готов к первой игре после паузы. Я предполагаю, что ему понадобится несколько недель на восстановление. Алиссон – наш явный номер один, лучший вратарь в мире, поэтому его травма является для команды ударом», - цитирует Слота ESPN.

Напомним, что «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» на выезде с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Диогу Жоты.