«Лестер», «Вест Хэм» и «Брентфорд» отпраздновали победы

В чемпионате Англии сыграны некоторые матчи седьмого тура.
Быстрый гол Факундо Буонанотте позволил «Лестеру» одолеть «Борнмут» со счетом 1:0.
«Вест Хэм» и «Ипсвич» очень быстро обменялись результативными ударами Майкла Антонио и Лиама Делапа, после чего «молотобойцы» планомерно довели дело до разгрома - 4:1.
«Брентфорд» и «Вулверхэмптон» обменивались голами и завершили первый тайм со счётом 4:2, а после перерыва увеличили результат на единицу - 5:3.
Протокол игры
|(1:0) Буонанотте Факундо16'
Хермансен Мадс•Джастин Джеймс• 64'Фас Ваут•Околи Меме•Кристиансен Виктор•Скипп Оливер•Ндиди Уилфред• 50'Буонанотте Факундо82' (Фатаву Абдул (82') •Айю Джордан 40'88' (Сумаре Бубакари (88') • 90'Мавидиди Стефи82' (Рид Бобби (82') •Варди Джейми74' (Эдуар Одсонн (74')
Аррисабалага Кепа•Смит Адам63' (Скотт Алекс (63') •Сенеси Маркос• 84'Забарный Илья•Керкез Милош63' (Синистерра Луис (63') •Кук Льюис•Кристи Райан74' (Унал Энес (74') •Семеньо Антуан•Клюйверт Джастин46' (Уттара Данго (46') •Тавернер Маркус•Эванилсон81' (Брукс Дэвид (81')
Запасные: Траверс Марк•Хилл Джеймс•Хёйсен Дин•Араухо Хулиан
05 октября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Протокол игры
|(1:0) Антонио Майкл 1'
|6' Делап Лиам (1:1)
|(2:1) Кудус Мохаммед 43'
|(3:1) Боуэн Джаррод 49'
|(4:1) Пакета Лукас 69'
Ареола Альфонс • Уан-Биссака Аарон • Тодибо Жан-Клер • Килман Макс • Эмерсон Палмиери 83' ( Крессуэлл Аарон ( 83') • Гидо Родригес 70' ( Солер Карлос ( 70') • Соучек Томаш • Боуэн Джаррод • Пакета Лукас 83' ( Саммервилл Крисенсио ( 83') • Кудус Мохаммед 86' ( Гильерме Луис ( 86') • Антонио Майкл 70' ( Альварес Эдсон ( 70')
Запасные: Ингс Дэнни • Фабьянски Лукаш • Мавропанос Константинос • Цоуфал Владимир
Мурич Ариянет • Джонсон Бен • О'Ши Дара • Гривз Джейкоб • Дэвис Лейф • Морси Сэм • Филлипс Кэлвин 74' ( Тейлор Джек ( 74') • Бёрнс Уэс 74' ( Огбене Чидози ( 74') • Хатчинсон Омари 83' ( Хирст Джордж ( 83') • Кларк Джек 31' 73' ( Шмодикс Сэмми ( 73') • Делап Лиам 83' ( Чаплин Конор ( 83')
Запасные: Вулфенден Люк • Кларк Гарри • Уолтон Кристиан • Таунсед Конор
05 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
Протокол игры
|(1:0) Коллинз Натан 2'
|4' Кунья Матеус (1:1)
|(2:1) Мбеумо Брайан 20'
|26' Ларсен Йорген (2:2)
|(3:2) Норгор Кристиан 28'
|(4:2) Пиннок Итан 45'
|(5:2) Карвалью Фабиу 90'
|90' Аит-Нури Раян (5:3)
Флеккен Марк • Ван дер Берг Сепп • Коллинз Натан • Пиннок Итан • Айер Кристоффер 55' 90' ( Расмуссен Мадс ( 90') • Янельт Витали • 87'Норгор Кристиан 77' ( Ярмолюк Егор ( 77') • Мбеумо Брайан • Дамсгор Миккель 90' ( Конак Юнус Эмре ( 90') • Льюис-Поттер Кин • Шаде Кевин 77' ( Карвалью Фабиу ( 77')
Запасные: Ким Джи Су • Ми Бен • Тревитт Райан • Мегома Джейден • Вальдимарссон Хакон-Рабн
Джонстон Сэм • Семеду Нелсон • 70'Доусон Крэйг • 42'Гомеш Тоти • Аит-Нури Раян • Андре 57' ( Хи-Чан Хван ( 57') • Боргес Карлос 55' 68' ( Гуэдеш Гонсалу ( 68') • Лемина Марио • Гомес Жоао 77' ( Беллегард Жан-Рикнер ( 77') • Кунья Матеус • Ларсен Йорген
Запасные: Гомес Родриго II • Буэно Сантьяго • Доэрти Мэтт • Дойл Томми • Сарабия Пабло • Са Жозе
05 октября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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