«Лестер», «Вест Хэм» и «Брентфорд» отпраздновали победы

В чемпионате Англии сыграны некоторые матчи седьмого тура.

Быстрый гол Факундо Буонанотте позволил «Лестеру» одолеть «Борнмут» со счетом 1:0.

«Вест Хэм» и «Ипсвич» очень быстро обменялись результативными ударами Майкла Антонио и Лиама Делапа, после чего «молотобойцы» планомерно довели дело до разгрома - 4:1.

«Брентфорд» и «Вулверхэмптон» обменивались голами и завершили первый тайм со счётом 4:2, а после перерыва увеличили результат на единицу - 5:3.