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«Лестер», «Вест Хэм» и «Брентфорд» отпраздновали победы

05 Октября 2024 • 19:03 Комментировать
Лестер
1:0
Борнмут

В чемпионате Англии сыграны некоторые матчи седьмого тура.

Быстрый гол Факундо Буонанотте позволил «Лестеру» одолеть «Борнмут» со счетом 1:0.

«Вест Хэм» и «Ипсвич» очень быстро обменялись результативными ударами Майкла Антонио и Лиама Делапа, после чего «молотобойцы» планомерно довели дело до разгрома - 4:1.

«Брентфорд» и «Вулверхэмптон» обменивались голами и завершили первый тайм со счётом 4:2, а после перерыва увеличили результат на единицу - 5:3.

Протокол игры  
Лестер1:0Борнмут
(1:0) Буонанотте Факундо16'  
Хермансен МадсДжастин Джеймс  64'Фас ВаутОколи МемеКристиансен ВикторСкипп ОливерНдиди Уилфред  50'Буонанотте Факундо 82' (Фатаву Абдул ( 82') Айю Джордан  40' 88' (Сумаре Бубакари ( 88'  90') Мавидиди Стефи 82' (Рид Бобби ( 82') Варди Джейми 74' (Эдуар Одсонн ( 74')
Запасные: Эль-Ханнус БилальКоуди КонорРикарду Перейра IIУинкс ГарриУорд Дэнни II
Аррисабалага КепаСмит Адам 63' (Скотт Алекс ( 63') Сенеси Маркос  84'Забарный ИльяКеркез Милош 63' (Синистерра Луис ( 63') Кук ЛьюисКристи Райан 74' (Унал Энес ( 74') Семеньо АнтуанКлюйверт Джастин 46' (Уттара Данго ( 46') Тавернер МаркусЭванилсон 81' (Брукс Дэвид ( 81')
Запасные: Траверс МаркХилл ДжеймсХёйсен ДинАраухо Хулиан
05 октября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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Протокол игры 
Вест Хэм4:1Ипсвич
(1:0) Антонио Майкл 1'  
  6' Делап Лиам (1:1)
(2:1) Кудус Мохаммед 43'  
(3:1) Боуэн Джаррод 49'  
(4:1) Пакета Лукас 69'  
Ареола Альфонс  Уан-Биссака Аарон  Тодибо Жан-Клер  Килман Макс  Эмерсон Палмиери   83' (Крессуэлл Аарон (   83' Гидо Родригес   70' (Солер Карлос (   70' Соучек Томаш  Боуэн Джаррод  Пакета Лукас   83' (Саммервилл Крисенсио (   83' Кудус Мохаммед   86' (Гильерме Луис (   86' Антонио Майкл   70' (Альварес Эдсон (   70')
Запасные: Ингс Дэнни  Фабьянски Лукаш  Мавропанос Константинос  Цоуфал Владимир
Мурич Ариянет  Джонсон Бен  О'Ши Дара  Гривз Джейкоб  Дэвис Лейф  Морси Сэм  Филлипс Кэлвин   74' (Тейлор Джек (   74' Бёрнс Уэс   74' (Огбене Чидози (   74' Хатчинсон Омари   83' (Хирст Джордж (   83' Кларк Джек   31'   73' (Шмодикс Сэмми (   73' Делап Лиам   83' (Чаплин Конор (   83')
Запасные: Вулфенден Люк  Кларк Гарри  Уолтон Кристиан  Таунсед Конор
 05 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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Протокол игры 
Брентфорд5:3Вулверхэмптон
(1:0) Коллинз Натан 2'  
  4' Кунья Матеус (1:1)
(2:1) Мбеумо Брайан 20'  
  26' Ларсен Йорген (2:2)
(3:2) Норгор Кристиан 28'  
(4:2) Пиннок Итан 45'  
(5:2) Карвалью Фабиу 90'  
  90' Аит-Нури Раян (5:3)
Флеккен Марк  Ван дер Берг Сепп  Коллинз Натан  Пиннок Итан  Айер Кристоффер   55'   90' (Расмуссен Мадс (   90' Янельт Витали   87'  Норгор Кристиан   77' (Ярмолюк Егор (   77' Мбеумо Брайан  Дамсгор Миккель   90' (Конак Юнус Эмре (   90' Льюис-Поттер Кин  Шаде Кевин   77' (Карвалью Фабиу (   77')
Запасные: Ким Джи Су  Ми Бен  Тревитт Райан  Мегома Джейден  Вальдимарссон Хакон-Рабн
Джонстон Сэм  Семеду Нелсон   70'  Доусон Крэйг   42'  Гомеш Тоти  Аит-Нури Раян  Андре   57' (Хи-Чан Хван (   57' Боргес Карлос   55'   68' (Гуэдеш Гонсалу (   68' Лемина Марио  Гомес Жоао   77' (Беллегард Жан-Рикнер (   77' Кунья Матеус  Ларсен Йорген
Запасные: Гомес Родриго II  Буэно Сантьяго  Доэрти Мэтт  Дойл Томми  Сарабия Пабло  Са Жозе
 05 октября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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