«Арсенал» добыл непростую волевую победу над «Саутгемптоном»

«Арсеналу» пришлось непросто в матче на «Эмирейтс» против «Саутгемптона».

Только на 40-й минуте создан первый момент - Букайо Сака покатил внутрь штрафной, но после рикошета мяч оказался у Жоржиньо - итальянец мощно пульнул в касание, но мяч прошел рядом со штангой. Сака катил на линию штрафной, откуда в касание зарядил игрок «Арсенала» - вратарь отразил прямо перед собой, но защитник подстраховал.

На 50-й минуте Тайлер Диблинг легко ушел на скорости от соперника, ворвался в штрафную и навесил на Матеуша Фернандеша, который перекинул кипера, но мяч приземлился на сетку ворот уже на пределами поля. Фернандеш отобрал мяч на своей половине поля и отправил мяч на ход Камерону Арчеру, который ворвался в штрафную, убрал защитника и пробил точно в дальний угол - 0:1. В ответ Сака отобрал мяч у соперника и сразу покатил в коридор на Кая Хаверца, нападающий легко ушел от защитника и с линии штрафной отправил мяч в сетку - 1:1. Гениальный пас выполнил Сака на дальнюю штангу, где Габриэл Мартинелли оказался в одиночестве и в касание отправил мяч в ближний угол - 2:1. Перекладина спасла «Арсенал» - хорошая подача последовала на линию вратарской, где мяч после двух рикошетов угодил в каркас ворот. Леандро Троссар убежал в быструю атаку, но на подходе к чужой штрафной потерял мяч, который отскочил к Саке, а Букайо никто не помешал пробить в касание в дальний угол - 3:1.

«Канониры» по разнице мячей уступают «Манчестер Сити» второе место, соперник - второй с конца.