«Манчестер Сити» вымучил победу в матче с «Фулхэмом»

В седьмом туре Премьер-лиги Англии «Манчестер Сити» провёл сложный матч с «Фулхэмом».

В дебюте резвая контратака «дачников», Адама Траоре с левой стороны вырвался в центр один на один с вратарем Эдерсоном Мораесом и не переиграл его. Бернарду Силва пошёл в смещение с правого фланга и закрутил к дальней штанге, а оттуда Илкай Гюндоган не попал головой в ближний угол. В середине тайма Рауль Хименес классно сыграл, пяткой проткнув мяч с правого полуфланга к центру, Андреас Перейра опередил заснувших защитников команды хозяев и с близкого расстояния переправил мяч в сетку - 0:1. Еще контратака «дачников» - Перейра с правого фланга отдал на ближний полуфланг Алексу Айуоби, тот продлил в центр, и Траоре ковырнул мяч над створом. С подбора после подачи углового отличился Матео Ковачич, из пределов штрафной ногой отправив мяч в сетку не без помощи рикошета - 1:1.

В первой атаке второго тайма Фил Фоден навесил с левого фланга, Силва скинул мяч на подступы к штрафной площади, и здорово приложился в левый угол с ноги Ковачич - 2:1. Траоре выскочил один на один с Мораесом чуть с левой стороны, сблизился с голкипером и пробил прямо в него. Сместился с левого фланга Жереми Доку и почти с линии штрафной площади здорово всадил мяч в дальнюю девятку - на 82-й минуте, казалось, были сняты все вопросы, 3:1. Игрок гостей легко от правой боковой линии отпасовал поперечно на Родриго Муниса, который беспрепятственно и без сопротивления с рикошетом отправил мяч в левый угол - 3:2. Мораесу пришлось даже тянуть время в концовке ценой предупреждения.

«Сити» выходит на второе место, соперник - делит шестое.