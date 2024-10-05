Артета раскрыл секрет Хаверца

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о нападающем команды Кае Хаверце.

«Секрет успешной игры Хаверца заключается в любви. Это тот игрок, которому нужно много любви. Ему нужно чувствовать себя защищенным и чувствовать химию вокруг себя», — цитирует Артету журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне 25-летний Хаверц появился на поле в девяти матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

5 октября «Арсенал» примет «Саутгемптон» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна здесь.