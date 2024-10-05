«Ливерпуль» скромно одолел «Кристал Пэлас» и ушёл в отрыв в Премьер-лиге

Седьмой тур Премьер-лиги Англии стартовал матчем «Кристал Пэлас» - «Ливерпуль».

Сразу же на первой минуте убежал по флангу Исмаила Сарр и прострелил вдоль ворот на Эдди Нкетиа, который отправил мяч в сетку, но гол был отменен из-за офсайда. На девятой минуте Костас Цимикас отличным пасом запустил Коди Гакпо в штрафную, а тот прострелил на линию вратарской, где на опережении сыграл грамотно Диогу Жота и вколотил сферу в сетку - 0:1. Сместился с правого фланга в штрафную Сарр и пробил в дальний нижний угол, но кипер в падении спас свою команду.

В середине второго тайма после поперечного паса от Жана-Филиппа Матета пробил из пределов штрафной Нкетиа, но вышел из ворот голкипер и не позволил случиться голу. После скидки от Матета головой пробил со средней дистанции Эберечи Эзе, но вытянулся в струну вратарь и перевел мяч на угловой.

«Ливерпуль» удержал победный счет и оторвался от ближайших конкурентов на четыре очка. Соперник остается в зоне вылета.