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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» скромно одолел «Кристал Пэлас» и ушёл в отрыв в Премьер-лиге

05 Октября 2024 • 16:31 Комментировать
Кристал Пэлас
0:1
Ливерпуль

Седьмой тур Премьер-лиги Англии стартовал матчем «Кристал Пэлас» - «Ливерпуль».

Сразу же на первой минуте убежал по флангу Исмаила Сарр и прострелил вдоль ворот на Эдди Нкетиа, который отправил мяч в сетку, но гол был отменен из-за офсайда. На девятой минуте Костас Цимикас отличным пасом запустил Коди Гакпо в штрафную, а тот прострелил на линию вратарской, где на опережении сыграл грамотно Диогу Жота и вколотил сферу в сетку - 0:1. Сместился с правого фланга в штрафную Сарр и пробил в дальний нижний угол, но кипер в падении спас свою команду.

В середине второго тайма после поперечного паса от Жана-Филиппа Матета пробил из пределов штрафной Нкетиа, но вышел из ворот голкипер и не позволил случиться голу. После скидки от Матета головой пробил со средней дистанции Эберечи Эзе, но вытянулся в струну вратарь и перевел мяч на угловой.

«Ливерпуль» удержал победный счет и оторвался от ближайших конкурентов на четыре очка. Соперник остается в зоне вылета.

Протокол игры  
Кристал Пэлас0:1Ливерпуль
  9'Жота Диогу (0:1)
Хендерсон ДинЛакруа МаксансГехи МаркЧалоба Трево 88' (Камада Даити ( 88') Муньос Даниэль 17' (Клайн Натаниэль ( 17') Митчелл Тайрик 60' (Матета Жан-Филипп ( 60') Уортон Адам 60' (Хьюз Уилл ( 60'  73') Лерма Хефферсон  71'Сарр Исмаила  74'Эзе ЭберечиНкетиа Эдди  76'
Запасные: Caleb KporhaШлупп ДжеффриТёрнер МэттУме-Чибуэзе ФранкоУорд Джоэл
Алиссон Бекер 79' (Ярош Витезслав ( 79') Александер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилЦимикас Костас 79' (Робертсон Эндрю ( 79') Гравенберх РайанМакаллистер Алексис  43' 46' (Собослаи Доминик ( 46') Салах Мохамед 73' (Диас Луис ( 73') Джонс Кёртис 89' (Эндо Ватару ( 89') Гакпо Коди  31'Жота Диогу
Запасные: Гомес ДжоНуньес ДарвинКуанса ДжареллБрэдли Конор
05 октября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Кристал Пэлас

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