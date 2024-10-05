«Ливерпуль» снова потерял Алиссона

Бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер получил травму в матче с «Кристал Пэлас».

Встреча седьмого тура Английской премьер-лиги состоялась сегодня, 5 октября. Матч завершился победой «Ливерпуля» с минимальным счетом 1:0.

32-летний Алиссон вышел в стартовом составе своей команды, однако во второй половине поединке вратарь на ровном месте сел на газон, держась за бедро. Футболист не смог продолжить матч, поэтому вместо него на замену вышел Витезслав Ярош.

Стоит сказать, что для Алиссона это уже вторая травма в текущем сезоне. Всего на его счету восемь выходов на поле, три пропущенных гола и четыре «сухаря».