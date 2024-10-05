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Холанн и Грилиш — в составе «Манчестер Сити» на матч с «Фулхэмом»

05 Октября 2024 • 15:52 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
1 1.25 X 7.00 2 11.00
Через 0 ч. 8 мин.

Сегодня, 5 октября, «Манчестер Сити» примет на своём поле «Фулхэм» в рамках седьмого тура Английской премьер-лиги.

Накануне поединка пресс-служба «горожан» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий матч.

С первых минут главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил выпустить на поле следующих футболистов: Эдерсон (вр), Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Ковачич, Гюндоган, Силва, Грилиш, Фоден, Холанн.

Начало матча между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом» запланировано на 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ФУЛХЭМ
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