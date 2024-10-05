Холанн и Грилиш — в составе «Манчестер Сити» на матч с «Фулхэмом»

Сегодня, 5 октября, «Манчестер Сити» примет на своём поле «Фулхэм» в рамках седьмого тура Английской премьер-лиги.

Накануне поединка пресс-служба «горожан» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий матч.

С первых минут главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил выпустить на поле следующих футболистов: Эдерсон (вр), Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Ковачич, Гюндоган, Силва, Грилиш, Фоден, Холанн.

Начало матча между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом» запланировано на 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.