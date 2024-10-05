Павлюченко: Возможно, завтра последняя игра тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче чемпионата Англии между бирмингемской «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед».

«Ставка на победу «Астон Виллы». Возможно, это последняя игра для тен Хага. Мне не кажется, что игроки из-за этого выдадут суперматч», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

Матч «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе в Бирмингеме завтра, 6 октября. Стартовый свисток запланирован в 16:00 по московскому времени. Перед игрой хозяева занимают пятое место в таблице, а гости – 13-е.