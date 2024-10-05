«Арсенал» назвал состав на матч АПЛ против «Саутгемптона»

В субботу «Арсенал» проведёт домашний матч против «Саутгемптона» в рамках Английской премьер-лиги. Наставник лондонской команды Микель Артета включил в стартовый состав таких футболистов:

Райя, Парти, Салиба, Габриэль, Калафьори, Жоржиньо, Хаверц, Райс, Сака, Стерлинг, Жезус.

Матч между «Арсеналом» и «Саутгемптоном» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Арсенал» на текущий момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.