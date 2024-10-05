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Роналду призвал «Аль-Наср» купить звезду АПЛ – названо имя

05 Октября 2024 • 14:52 Комментировать (1)

Нападающий Криштиану Роналду помогает «Аль-Насру» не только на футбольном поле. Ранее в руководстве клуба признавались, что роль Роналду более значима. Поговаривают, что португалец даже высказывает своё мнение о работе клуба на трансферном рынке.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Mirror, Роналду призвал «Аль-Наср» подписать полузащитника Кевина де Брёйне из «Манчестер Сити». Криштиану считает, что с де Брёйне «Аль-Наср» станет лучшей командой Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» может предложить де Брёйне огромную зарплату в районе 1 миллиона фунтов в неделю. Ранее Кевин допускал свой переезд в Саудовскую Аравию.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Кевин де Брёйне Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
05 Октября 2024 в 16:19
А чё - без Кевина никак?.. А-ха-ха-ха.. 🤣
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