Роналду призвал «Аль-Наср» купить звезду АПЛ – названо имя

Нападающий Криштиану Роналду помогает «Аль-Насру» не только на футбольном поле. Ранее в руководстве клуба признавались, что роль Роналду более значима. Поговаривают, что португалец даже высказывает своё мнение о работе клуба на трансферном рынке.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Mirror, Роналду призвал «Аль-Наср» подписать полузащитника Кевина де Брёйне из «Манчестер Сити». Криштиану считает, что с де Брёйне «Аль-Наср» станет лучшей командой Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» может предложить де Брёйне огромную зарплату в районе 1 миллиона фунтов в неделю. Ранее Кевин допускал свой переезд в Саудовскую Аравию.