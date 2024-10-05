«Барселона» и «Атлетико» поборются за игрока из АПЛ

Следующим летом на трансферном рынке разгорится борьба за полузащитника Томаса Парти из «Арсенала». Если до того момента футболист не продлит контракт, то его можно будет подписать бесплатно как свободного агента.

Как сообщает на своих страницах портал Fichajes, в борьбе за 31-летнего Парти будут участвовать «Барселона» и «Атлетико». Ранее в прессе писали об интересе к ганскому полузащитнику со стороны и других клубов.

За «Арсенал» Томас Парти играет с октября 2020 года. С тех пор полузащитник провёл 123 официальных матча, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.